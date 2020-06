Difesa Inter, Marotta può addirittura raddoppiare: “Con Kumbulla altro colpo”. Top per Conte

Come noto, l’Inter è al momento davanti alla folta concorrenza per assicurarsi il cartellino di Marash Kumbulla, giovane difensore del Verona e autentica rivelazione di questo campionato di Serie A. Ma i dirigenti nerazzurri, con ogni probabilità, non si fermeranno all’acquisto del talento gialloblù. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Marotta potrebbe portare a Milano un secondo rinforzo, questa volta di esperienza. Il nome è quello di Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il Tottenham. Il suo arrivo coinciderebbe con l’addio di Godin:

“… Dall’altra, però, i dirigenti dell’Inter continuano a monitorare la situazione di un elemento di grande esperienza e in scadenza di contratto (Vertonghen del Tottenham) che potrebbe sostituire in organico Godin, qualora il veterano uruguaiano, reduce da una stagione in chiaroscuro, decida di salutare dopo una sola stagione per provare un’altra esperienza”.

(Fonte: Tuttosport)