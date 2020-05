L’Equipe – Mossa Inter per Lacazette! E il giocatore ha reagito così alla corte nerazzurra

C’è un grande nome tutto nuovo per l‘attacco dell’Inter. Si tratta di Alexandre Lacazette, attaccante francese ex Olympique Lyonnais e oggi all’Arsenal. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni de L’Equipe, autorevole testata francese, infatti, i nerazzurri avrebbero iniziato le manovre per il giocatore, 45 gol in 114 partite fin qui con i Gunners.

Da parte sua, Lacazette non sembra però poi così attratto dalla destinazione nerazzurra. Come riportato dal giornalista de L’Equipe Bilel Ghazi, infatti, è “improbabile che l’interesse dell’Inter venga ricambiato”. Staremo a vedere se nelle prossime settimane questa pista di mercato si scalderà o se resterà solo un’ipotesi.