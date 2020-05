SM – Inter, che offerta a Cavani. Marotta scatenato: contatti con un altro campione assoluto

In attesa di capire se Lautaro Martinez saluterà davvero l’Inter con destinazione Barcellona, il club nerazzurro si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri stanno portando avanti la trattativa con Edinson Cavani.

La proposta è di un biennale a 8 milioni netti a stagione, meno dei 12 che l’uruguaiano percepisce attualmente al Paris Saint-Germain. C’è il rischio che altre squadre possano inserirsi, ma in contatti vanno avanti. Così come vanno avanti i contatti con l’entourage di Timo Werner, attaccante del Lipsia che, in caso di mancata vittoria della Bundesliga con il club tedesco, potrebbe liberarsi con una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Sul giocatore c’è, defilata, anche la Juventus, che tra l’altro continua a seguire Mauro Icardi in caso di mancato riscatto del PSG (che, però, ha già presentato un’offerta).

