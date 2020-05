Inter, addio Lautaro? Spunta il nome assolutamente a sorpresa: “Affare da almeno 40 mln”

C’è un nome nuovo per l’attacco dell’Inter della prossima stagione in caso di partenza di Lautaro Martinez destinazione Barcellona. Si tratta del giovane Moussa Dembele del Lione, classe 1996, 24 anni il prossimo 12 luglio. Dembele, 22 gol in stagione, sarebbe tenuto in seria considerazione da parte della dirigenza nerazzurra, che su di lui avrebbe ricevuto notevoli referenze. Si sa, però, che quella dell’Olympique Lyonnais è una bottega cara. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il presidente del club francese, Aulas, sarebbe determinato a non scendere sotto i 40 milioni di euro:

“Non a casa è stata accantonata l’idea Aubameyang, mentre vengono tenute in alta considerazione le referenze di Dembele del Lione. Le sue doti, infatti, sono quelle del tipico centravanti d’area di rigore, abile a mantenere il pallone e a fare da appoggio per i compagni. Ma il 23enne francese se la cava anche in zona-gol, tanto da averne segnati 16 in Ligue 1 e 22 complessivamente in stagione. In questo caso, non si scende sotto i 40 milioni“.

(Fonte: Corriere dello Sport)