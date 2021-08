Sky – Lautaro, offerta Tottenham 7gg fa. “Inter, no secco e decisione: altri 2 anni a Milano”

Dopo l'addio di Romelu Lukaku direzione Chelsea, ormai solo da ufficializzare, i tifosi dell'Inter ora sono in ansia per il futuro di Lautaro

Dopo l'addio di Romelu Lukaku direzione Chelsea, ormai solo da ufficializzare, i tifosi dell'Inter ora sono in ansia per il futuro di Lautaro Martinez. La notizia lanciata dal Times su un presunto accordo con il Tottenham per la cessione dell'argentino ha infatti scosso l'ambiente nerazzurro.

Secondo quanto riporta Sky, però, al momento non ci sono conferme su intese fra i club. Nel dettaglio, l'offerta da 70 milioni di euro è arrivata all'Inter circa una settimana fa. Tra Lautaro e Lukaku, a quel punto, da Viale della Liberazione hanno deciso di cedere il belga, sia per ricavato (115 milioni), sia per età diversa tra i due calciatori (23 anni contro 28). Ecco perché l'Inter, di comune accordo con l'entourage, ha deciso di rispedire al mittente l'offerta Spurs. Nelle intenzioni dell'Inter, Lautaro (che attualmente ha un accordo in scadenza nel 2023), resterà a Milano altri due anni.