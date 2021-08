ESCLUSIVA Ag Lautaro: “Tottenham? Felice all’Inter. Mai in conflitto con il club”

Le considerazioni del procuratore dell'attaccante argentino ai microfoni di Fcinter1908.it sulla notizia piombata in queste ore nell'ambiente nerazzurro

L'ennesimo fulmine a ciel sereno di questa tribolata estate ha rischiato di rovinare la domenica dei tifosi dell'Inter. La notizia dell'accordo tra nerazzurri e Tottenham per la cessione di Lautaro Martinez ha fatto in pochi minuti il giro del mondo, ma in Italia - almeno al momento - non ha trovato grossi riscontri. L'intenzione dei nerazzurri, alla luce del sacrificio di Romelu Lukaku, è sicuramente quella di trattenere l'attaccante argentino e rinnovargli prima possibile il contratto in scadenza nel 2023.