Lautaro-Inter ancora insieme: contatti per il rinnovo. Scadenza e ingaggio: i dettagli

Come vi abbiamo documentato direttamente dalla sede dell'Inter di Viale della Liberazione a Milano, il club nerazzurro ha incontrato ieri Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, per avviare le trattative per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino.