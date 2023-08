Ag. Lautaro: “Lautaro crede nell’Inter, vuole essere ancora più felice. Hakimi…”

"Resta al 100%? A Lautaro piace stare all'Inter adesso, e all'Inter piace che Lautaro resti. Lavoriamo per far sì che tutti siano felici. Offerte dall'Arabia Saudita? Parlo sempre con tutti, e un attaccante da top 3 sta sempre nella testa dei migliori direttori sportivi del mondo. Io parlo sempre con tutti, però Lautaro è il capitano dell'Inter, e questo è molto importante per noi. Il Real Madrid? Una delle squadre più importanti del mondo, a qualsiasi giocatore piacerebbe giocarci. Ma ripeto una cosa importante: Lautaro gioca nell'Inter, la squadra che ha giocato la finale di Champions League. Oggi ci sono due squadre molto forti: il Manchester City e l'Inter. Lautaro gioca nella squadra numero 2 d'Europa. Hakimi? Come tutti vedono, a lui piace tanto l'Inter, non perde occasione per venire a San Siro a vedere una partita, ma ad oggi Hakimi è un giocatore del PSG: è stato molto felice all'Inter, in futuro non lo so. Ad oggi ha altri 3 anni di contratto con il PSG".