E' impensabile, secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che Lautaro e l'Inter inizino un'altra stagione insieme senza il rinnovo di contratto, per cui la trattativa va avanti ormai da mesi. Scrive il quotidiano:

"In viale Liberazione, però, non possono permettersi di aspettare. È impensabile, infatti, correre il rischio di ritrovarsi senza potere contrattuale, nel 2025, ad un solo anno dalla scadenza (giugno 2026). Di conseguenza verrebbe presa in seria considerazione l’eventualità di una cessione immediata. Evidentemente, sarebbe clamoroso. Oltre che complicato, perché ci deve essere una squadra disposta a pagare almeno 100 milioni".