Ag Lautaro: “Non ascolta nulla, vuole solo l’Inter. Lavoriamo per fargli avere ciò che merita”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a Top Calcio del rinnovo del capitano dell'Inter. Questo è quanto ha detto ai microfoni del programma di TL: «Stiamo lavorando alla possibilità di un accordo perché siano felici Lautaro e l'Inter. Se la domanda è ora c'è l'accordo dico no, stiamo lavorando alla possibilità di un accordo. Siamo tranquilli, lui ha due anni di contratto ancora e per me c'è grande tranquillità. Lui è felice all'Inter e si sta giocando la possibilità di vincere nel calcio italiano e in Champions. Oggi lavoriamo, noi e l'Inter, alla possibilità di prolungare il rapporto. Dobbiamo lavorare per arrivare alla possibilità che il giocatore rinnovi. Non dipende solo dall'amore che l'Inter ha per lui e che lui ha per l'Inter, ma è un professionista che lavora e dobbiamo lavorare correttamente per trovare l'accordo», ha sottolineato.