GdS – Inter, sta per arrivare l’ora di Buchanan. Esordio con la Fiorentina?

Il club nerazzurro non vede l'ora di osservare il canadese per vedere come si sta integrando il giocatore nella squadra di Inzaghi

Sta per scattare l'ora di Tajon Buchanan. Il nuovo acquisto è arrivato in tempo per assistere in tribuna alla gara col Verona ed è andato in panchina con Monza, Lazio e Napoli. Sta per arrivar l'esordio. "È complesso fare una previsione, ma già contro la Fiorentina potrebbe arrivare il momento di Buchanan a gara in corso", scrive La Gazzetta dello Sport.