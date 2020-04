Lautaro, l’Inter ha scelto la strada da percorrere. E c’è la novità: “E’ ufficialmente…”

In casa Inter non si parla d’altro se non del futuro di Lautaro Martinez. Quotidianamente dalla Spagna rilanciano la volontà del calciatore di raggiungere Lionel Messi al Barcellona, ma l’Inter è irremovibile sul suo numero 10. La Gazzetta dello Sport spiega l’idea del club, che è quella di “confermare in blocco la base del progetto, compreso Lautaro Martinez. Corteggiato dal Barça e dall’amico Messi, è ufficialmente incedibile a meno di offerte fuori mercato che non abbiano una valutazione complessiva inferiore ai 111 milioni della clausola (magari con l’inserimento di uno-due giocatori eventualmente avallati dallo staff tecnico).

Conte è molto orgoglioso della crescita di Lautaro, la scorsa estate c’era d’altronde chi parlava di un giocatore forse sopravvalutato: 21 i milioni versati al Racing di Avellaneda, quintuplicato oggi il valore. I grandi club non cedono i migliori, a meno che non arrivino offerte che consentano un ulteriore salto di qualità: ecco la strada che Marotta e i suoi intendono percorrere, a maggior ragione in un momento in cui gireranno pochi contanti sul fronte della campagna acquisti”.