SM – Lautaro-Barça, c’è la novità ufficiale. Risposta Inter: “Controfferta? Parte cash monstre”

La trattativa tra Inter e Barcellona per il possibile trasferimento in bluagrana di Lautaro Martinez è davvero cominciata. Dopo giorni di voci e titoloni sui giornali spagnoli, infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset i due club avrebbero intrapreso i primi contatti ufficiali per capire i reali margini dell’operazione.

L’emittente riferisce come i nerazzurri siano al momento rimasti molto fermi sulle loro posizioni iniziali. Per cedere Lautaro, l’Inter vuole il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro (che, però, il Barcellona ora non ha), oppure un’offerta equivalente. In particolare, da Viale della Liberazione sarebbe partita una controproposta: 90 milioni cash, più il cartellino di Vidal e il prestito di Antoine Griezmann, con ingaggio, pari a 17 milioni di euro netti all’anno, da dividere fra le due società.

C’è poi da tenere d’occhio anche il nome di Arthur, che in casa nerazzurra piace proprio a tutti ma che, nel corso di una recente intervista alla Gazzetta, si è detto contento al Barcellona. In ogni caso, l’ultima parola, oltre che a Zhang, spetta ad Antonio Conte. Nel caso in cui, come sembra al momento, il Barça non dovesse aprire al prestito di Griezmann, ecco che per il dopo Lautaro i nomi forti diventano Aubameyang e Werner. Nelle ultime ore, poi, si è offerto anche Cavani, in scadenza con il PSG.

L’inizio ufficiale della trattativa tra i due club, comunque, dimostra come da parte di Lautaro Martinez è arrivato un ok di massima al trasferimento in Catalogna e ai 7 milioni di ingaggio offerti dal Barça. Le possibilità che possa lasciare l’Inter aumentano.

(Fonte: Sport Mediaset)