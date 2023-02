Inter, Lautaro ultimo fra i cedibili: “Per ricevere udienza ad Appiano servono almeno 100mln”

Lautaro è tornato in forma smagliante dal Mondiale vinto con l'Argentina e l'Inter gongola nel gustarsi la miglior versione di sempre dell'attaccante argentino. Normale che le sue prestazioni abbiano riacceso i riflettori sulla sua situazione di mercato ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del Toro:

"Il gol di testa che ha risolto il derby è solo l’ennesimo lampo di un 2023 brillante: sette reti in otto presenze da titolare e una leadership riconosciuta e riconoscibile. Accanto a lui si alternano due centravanti, più spesso l’eterno Dzeko e in rimonta il rampante Lukaku, ma è lui l’unico insostituibile nel reparto. Normale, quindi, che anche il valore di mercato di Lautaro viaggi sullo stesso jet: è arrivato in alto, altissimo. Adesso, grazie a questo sprint lanciato nell’anno nuovo, per il club nerazzurro il Toro ha una valutazione a tre cifre. Non c’è alcuna voglia di privarsi di Lautaro e, in una ipotetica lista di giocatori cedibili, l’argentino occupa ormai l’ultimo posto, ma chi avesse questo appetito deve presentarsi con un assegno da 100 milioni per ricevere udienza ad Appiano".