Zero dubbi: dal Mondiale tornato il miglior Lautaro di sempre. Il Toro trascina tutta l’Inter

Non ci sono dubbi sul fatto che il Mondiale abbia restituito all'Inter il miglior Lautaro Martinez di sempre. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino è diventato un vero trascinatore per i nerazzurri, in zona gol ma non solo:

"Mentre volava in vacanza per due giorni al calduccio, Lautaro si è dedicato a buone letture: una Gazzetta fresca fresca in mano, con titolo dedicato all’eroe argentino del derby, e sguardo compiaciuto catturato dalla compagna Agustina. Di questi tempi il Toro cammina davvero sulle nuvole, non solo perché ieri era su un aereo privato per un po’ di strameritato riposto: a furia di gol, corse generose e giocate illuminate, fluttua ad altezze mai raggiunte in carriera. Ci sono pochi dubbi sul fatto che il Mondiale abbia restituito il Martinez migliore di sempre: sarà per quella fascia che gli dona al braccio, sarà perché la Coppa sbaciucchiata in Qatar sprigiona una forza sconosciuta, ma il numero 10 di Simone Inzaghi sta trascinando tutta l’Inter".