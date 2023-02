Inter, Lautaro è il tuo attaccante totale. Numeri e grinta da punto di riferimento

L'argentino è tornato dal Mondiale con ancora più grinta e forse ha trovato anche la continuità che in passato gli veniva contestata

Eva A. Provenzano

Criticato spesso per mancanza di continuità, Lautaro Martinez ha trovato la strada giusta e, da campione del mondo, sta mostrando quanto servono all'Inter i suoi gol. E non solo quelli. Perché l'argentino sta mostrando una tigna, una forza di chi si è caricato la squadra più volte sulle spalle. Nella sera del derby tutto ha funzionato come doveva e lui ha risposto presente segnando il gol decisivo, il settimo al Milan, il quindicesimo in questa stagione a cui vanno aggiunto i sette assist che dimostrano come sia un attaccante capace di giocare per il gruppo. E non importa se accanto a lui ci sono Dzeko o Lukaku. Lui si adatta.

Il Milan è tra le squadre avversarie che hanno incassato più gol dall'argentino, solo il Cagliari ne ha incassato uno in più, 8 (alla Salernitana ne ha segnati 5, e 4 a Napoli, Torino, Sassuolo e Benevento).

Lauti non si tira indietro mai ed "è sempre in prima linea", dicono a Skysport. "A 25 anni ha ancora margini importanti e l’Inter se lo gode come si gode il momento la squadra di Inzaghi, staccata in maniera importante dal Napoli per la lotta scudetto ma seconda in classifica e saldamente dentro il recinto Champions con la speranza che qualcuno li davanti prima o poi faccia una brusca frenata", sottolineano.

Se c'è qualcosa che la formazione nerazzurra deve rimproverarsi non è il rendimento di questo periodo. Dalla gara con il Bologna del 9 novembre sono arrivati 28 punti, 9 vittorie, un pareggio e uno sconfitta. Per cinque volte la squadra di Inzaghi non ha subito gol. Resta per ora in corsa su tre fronti e si possono scrivere ancora delle belle pagine. "Mettendoci magari la grinta che è disegnata negli occhi del giocatore più forte in questo momento". Lautaro Martinez è un punto di riferimento per questa Inter.

(Fonte: SS24)