Sky – Lukaku, doppio rilancio Chelsea: “E l’Inter può dire sì a 115mln senza contropartite”

Sono ore caldissime per il futuro di Romelu Lukaku. Inter e Chelsea continuano a trattare per raggiungere un accordo definitivo

Sono ore caldissime per il futuro di Romelu Lukaku. Inter e Chelsea continuano a trattare per raggiungere un accordo definitivo che permetterà all'attaccante belga di tornare per la terza volta a vestire la maglia dei Blues. Anche oggi, ci sono stati dei contatti tra le parti.