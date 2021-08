GdS – Lukaku ha fretta, ma l’Inter fa muro. Sostituto? Serve l’ok per il sogno

L'aggiornamento sulla trattativa che tiene banco in casa nerazzurra e al momento blocca il mercato in entrata e in uscita

Daniele Vitiello

Dal sito della Gazzetta dello Sport arriva un aggiornamento sul futuro di Romelu Lukaku.

Spiega nel dettaglio Carlo Laudisa: "Romelu Lukaku freme, ha fretta. Vuole giocare la Supercoppa europea con la maglia del Chelsea, ma l'Inter fa muro. La trattativa è appena iniziata: si era partiti da quota 100, si parla di 120, se non proprio 130 milioni. I blues vogliono inserire contropartite tecniche, ma l'Inter non vuol sentirci.

Ecco perché bisogna aver pazienza, ma è una questione di tempo perché ormai Marotta e Ausilio devono guardare al futuro. Zapata o Vlahovic? Il colombiano è una certezza, il serbo invece è il futuro ma costa di più. In questo c'è un altro nodo: da Nanchino arriverà l'ok per spendere più dei 40 milioni pattuiti qualche mese fa? Così il sogno Vlahovic può continuare, altrimenti via libera per Zapata".