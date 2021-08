Sky Uk – Lukaku, due ipotesi per la fumata bianca. L’Inter attende la terza offerta

Il Chelsea potrebbe offrire all'Inter un pagamento solo cash in più rate oppure cash più uno o più giocatori come contropartita

Oggi, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, ci sono stati ulteriori contatti tra i due club che sono alla ricerca di un accordo che possa soddisfare tutte le parti. Due le ipotesi per definire la trattativa: un accordo in contanti pagato in più rate dal Chelsea oppure una parte cash più uno o più giocatori come contropartite. Tutte le parti stanno lavorando per una rapida risoluzione. Il Chelsea preferirebbe un accordo che includa uno o più giocatori. L'Inter preferirebbe solo contanti.