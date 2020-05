Inter, Marotta progetta il doppio colpo da sogno. “Uno dei due è già vicinissimo”

Scordarsi l’attacco corto di questa stagione: è il vero obiettivo dell’Inter, che progetta un doppio colpo a parametro zero stellare per il reparto offensivo. Lo spiega nel dettaglio Il Giorno, che illustra il piano di Marotta e Ausilio per l’attacco: “Difficile, ma non impossibile, il doppio colpo a parametro zero con cui, oltre al vicinissimo Dries Mertens, l’amministratore delegato nerazzurro potrebbe portare a Milano anche Edinson Cavani. Per entrambi il club pagherebbe con lauti stipendi il voler prendere dei giocatori che non avrebbero vincoli contrattuali al termine della stagione corrente. A Mertens sono stati offerti due anni di accordo con un’opzione per il terzo. Mentre Cavani ne guadagna più del doppio (14) ma è anche vero che a Parigi è arrivato a 26 anni e oggi firmerebbe a 33. Difficilmente può chiedere gli stessi emolumenti”, si legge.