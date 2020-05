SM – Inter, Marotta prepara il doppio colpo stellare. Lautaro? Arriva la mossa di Conte

Dries Mertens è sempre più vicino all’Inter. Non lo ha ancora comunicato al Napoli, riporta SportMediaset, ma i segnali portano sempre più in quella direzione, dopo che l’offerta nerazzurra ha superato quella di De Laurentiis: biennale da 5 milioni netti a stagione più opzione per un terzo anno e possibile appendice in Cina. Ci sarebbe poi un premio alla firma che si sta discutendo con lo studio legale del giocatore, con cui c’è stato un proficuo scambio di mail nelle ultime ore: questo premio dovrebbe essere di ulteriori 3 milioni. Non arrivano da viale della Liberazione conferme, ma si respira un cauto ottimismo. Con lui potrebbe arrivare anche Edinson Cavani su richiesta esplicita di Antonio Conte, che non vuole farsi trovare impreparato ad un’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Il tecnico sta cercando di convincerlo a rimanere, ma dopo l’ennesima uscita di Messi, sembra molto difficile. L’Inter non si muove però dalla richiesta di 90 milioni più Junior Firpo e il prestito di Arturo Vidal.