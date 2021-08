Inter, follie Chelsea per Lukaku: “Marotta spera non arrivi una mail da sottoporre a Zhang”

Sull'Inter e sul futuro di Romelu Lukaku aleggia lo spettro Chelsea. I Blues sono pronti a fare follie per il centravanti belga

Sull'Inter e sul futuro di Romelu Lukaku aleggia lo spettro Chelsea. I Blues sono pronti a fare follie per il centravanti belga, che per il momento ha rispedito al mittente tutte le avances, desideroso di restare in nerazzurro. Come scrive Tuttosport, però, di fronte a un'offerta da 120-130 milioni di euro sarebbe difficile, per Marotta e Ausilio, non sottoporre la proposta all'attenzione di Zhang:

"Il Chelsea, capito che non è semplice affondare su Haaland, ha spostato il bersaglio sul belga, già a Londra in passato, facendogli giungere un'offerta da 14-15 milioni a stagione, quasi il doppio di quanto percepirà con l'Inter in questa stagione (8.5). Lukaku per ora non ci sente: a Milano si trova bene, ha vinto e vuole ripetersi. Semmai è l'Inter che spera di non ricevere via mail l'offerta ufficiale del Chelsea. Lukaku ha un prezzo, fissato fra i 120 e i 130 milioni, somma che Abramovich potrebbe mettere sul piatto. E a quel punto Marotta e Ausilio difficilmente potrebbero dire no senza sottoporla a Zhang".