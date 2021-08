Biasin: “Inter, proposta da 100 mln del Chelsea per Lukaku. No dei nerazzurri”

Il noto giornalista conferma: i nerazzurri hanno ricevuto una proposta da 100 milioni per Lukaku e l'hanno rifiutata

Un no da 100 milioni di euro per Romelu Lukaku. È quello dell'Inter, che ha ricevuto e rifiutato una proposta per l'attaccante belga. Il Chelsea è tornato all'assalto per Big Rom, ma i nerazzurri al momento non hanno intenzione di cedere il giocatore. La conferma è arrivata da Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero molto informato sulle vicende dei nerazzurri: "Conferme: l’Inter ha ricevuto un’offerta da 100 milioni del Chelsea per Lukaku. La proposta è stata rifiutata", si legge su Twitter.