Sky – Lukaku, Inter rifiuta offerta Chelsea di 100 mln più un giocatore. La verità su Lautaro

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea ha avanzato un'offerta importante all'Inter per Romelu Lukaku del valore di 100 mln di euro più Marcos Alonso. I nerazzurri, però, hanno rifiutato, in quanto la volontà dei dirigenti è quella di non depauperare la rosa a disposizione di Inzaghi, a meno che sia il giocatore a chiedere la cessione.

Il discorso è analogo anche per Lautaro Martinez che potrebbe diventare un'opzione per il Tottenham qualora Kane andasse via, con il City in prima fila per prendere il bomber inglese. La questione rinnovo è in stand-by ma la società nerazzurra non vuole privarsi di Lautaro per meno di 90 mln di euro.