Inter, Marotta punta al poker del futuro: tre di questi arrivano da Premier e Liga

L’Inter guarda al mercato, e lo fa monitorando anche i giovani più promettenti sul panorama internazionale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino non solo Kumbulla, tra i talenti più in vista di questo campionato, ma anche Chong (di cui si parla ormai da settimane come prossimo rinforzo dell’Inter) e i due del Barcellona, Alena e Todibo. Scrive il quotidiano:

“Non soltanto stelle però in nerazzurro. L’Inter anche sui giovani è molto attiva. Sempre sul versante Barcellona piacciono sia il centrale difensivo Todibo che il centrocampista Alena. In Italia, invece, è aperta la sfida al Napoli per il difensore Kumbulla (Verona) mentre con Chong (che si svincolerà dal Manchester United) ha già un accordo di massima: il ragazzo potrebbe iniziare il ritiro estivo con Conte e poi essere dirottato in prestito a un club amico. Sassuolo e Parma le destinazioni più probabili dove il ventenne potrebbe maturare esperienza nel nostro campionato prima del salto con la maglia nerazzurra“.

(Fonte: Tuttosport)