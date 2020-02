Mercato, da Verona: “Kumbulla, l’Inter ha già aperto un dialogo. E ha due carte utilissime”

E’ Marash Kumbulla il nuovo obiettivo per la difesa del futuro dell’Inter. Sul difensore del Verona classe 2000 c’è già mezza Europa, dal Liverpool al Manchester City fino a club tedeschi come Lipsia e Borussia Dortmund. Ma, spiega il Corriere di Verona, il club nerazzurro potrebbe essere avvantaggiato su di lui per due motivi: “Ad ora, la valutazione che viene fatta per lui tocca i 30 milioni di euro, e la somma è destinata a crescere ancora. In Italia, le big sono in fibrillazione. Detto del Napoli, si preannuncia un duello tra Juventus e Inter, con i nerazzurri che hanno già aperto un dialogo con la dirigenza dell’Hellas, con cui ci sono rapporti solidi. Il prestito di Federico Dimarco e l’ipotesi di rinnovare quello di Eddie Salcedo per la prossima stagione sono carte utili in mano ai vertici interisti“.