In UK confermano – Chong attratto dall’Inter, l’offerta è da capogiro: contratto fino a…

Chong è sempre più vicino all’Inter. Secondo ultime indiscrezioni riportate dal Guardian, il talento olandese con origini di Curaçao, in scadenza di contratto con il Manchester United, starebbe seriamente considerando l’offerta di contratto presentatagli dai nerazzurri. Un’offerta che, secondo la testata, sfiorerebbe i 3 milioni di euro l’anno fino al 2025.

Non male per un ragazzo di 20 anni che in questa stagione ha collezionato solo 8 presenze per i Red Devils. Ma all’Inter sono tutti convinti del grande talento del giocatore, inseguito da grandi club europei. Sarebbe il quarto arrivo all’Inter dal Manchester United dopo quelli di Romelu Lukaku, Ashley Young e Alexis Sánchez.

(Fonte: Guardian)