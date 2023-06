Libero – Inter, sogno Hakimi: serve formula creativa alla Marotta. Lukaku e Onana…

Archiviata la stagione con due trofei e la finale di Champions, l'Inter è pronta a ricorrere sul mercato per migliorare la rosa: "Marotta ora dovrà scegliere chi confermare, chi bocciare e, più in generale, come ringiovanire una rosa che potrebbe cambiare radicalmente questa estate. È certo che saluterà Milan Skriniar (28 anni), promesso sposo del PSG parametro zero, è fuori dal progetto Roberto Gagliardini (29), mentre la società deciderà se prolungare i contratti in scadenza di Edin Dzeko (37), Stefan De Vrij (31), Samir Handanovic (38) e Danilo D’Ambrosio (34). Per quanto riguarda Raoul Bellanova (23), è probabile che venga riscattato per accordi già presi con il Cagliari (si tratta di 7 milioni di euro), ma non è detto che il prossimo anno resti in nerazzurro", spiega l'edizione odierna di Libero.