Lothar Matthaus, ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter, ha ammesso che il trasferimento in nerazzurro di Benjamin Pavard è ormai prossimo alla conclusione

Nel corso di un'intervista concessa al sito di scommesse Interwetten, Lothar Matthaus, ex centrocampista di Bayern Monaco e Inter , ha ammesso che il trasferimento in nerazzurro di Benjamin Pavard è ormai prossimo alla conclusione:

"Pavard vuole andare, l'ha chiaramente detto. Se non dovesse andare via ora, sarà libero l'anno prossimo. Credo che Pavard non sarà più un giocatore del Bayern Monaco il prossimo anno".