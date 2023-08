Correa, da Inzaghi un messaggio chiaro: l’Inter valuta anche questa ipotesi. Sale Sanchez

Appena un anno dopo, Alexis Sanchez potrebbe tornare a vestire la maglia dell'Inter. Il cileno, come ammesso anche dall'amico Mauricio Pinilla, ha una priorità: tornare a Milano. Prima, però, il club nerazzurro deve piazzare Joaquin Correa . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , l’argentino è ai minimi storici in nerazzurro.

"Sabato Inzaghi non gli ha concesso nemmeno la passerella finale nel successo contro il Monza, addirittura avanzando Mkhitaryan in linea con la punta dopo aver sostituito Lautaro con un centrocampista. Messaggio chiarissimo: anche Simone ha perso fiducia nel suo pupillo, che da queste parti non ha inciso come ci si aspettava e che ora deve fare i conti con una situazione scomoda. All’Inter non sono arrivate offerte concrete ma ora il club è pronto a valutare anche la cessione in prestito. Correa pensa ancora di poter essere utile, però, a dieci giorni dalla fine del mercato, forzare la permanenza sarebbe un rischio enorme". Come riportato da FcInter1908.it, sul Tucu c'è l'interesse concreto da parte del Torino (Clicca qui per i dettagli).