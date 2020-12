Inter, svolta totale. Conte toglie un nome dal mercato: “Ora per lui non si tocca”

E chi l’avrebbe mai detto? Strana, la vita del calciomercato(anche dell’Inter). Un giorno chiudi le valigie, pronto a iniziare una nuova avventura con una maglia diversa, il giorno dopo diventi un giocatore praticamente intoccabile e imprescindibile.

E’ ciò che è accaduto a Milan Skriniar. In estate, il difensore slovacco, tenuto molte volte fuori da Antonio Conte nel finale della scorsa stagione, era vicino all’addio all’Inter, corteggiato dal Tottenham di Josè Mourinho. Poi, però, gli Spurs non sono riusciti a soddisfare le richieste dei nerazzurri e Skriniar, bollato dai più come un difensore non adatto alla difesa a tre, è rimasto a Milano. Per fortuna di tutti.

Perché il rendimento in questo inizio di stagione, al netto degli alti e dei bassi della squadra, è stato quello dei tempi d’oro, che nessuno aveva dimenticato. Ed ecco la svolta totale: lo slovacco, da sacrificabile, è diventato intoccabile: “Il difensore slovacco, ad esempio, ha fatto un’inversione a U: da sacrificabile a intoccabile“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)