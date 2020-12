Skriniar rinato, Conte se lo gode. Il futuro? Può cambiare tutto: “L’Inter non ha dubbi”

Ha passato un’estate di dubbi, ora è tornato quello che tutti conoscevano: Milan Skriniar si è ripreso con forza la titolarità nell’Inter e non ha alcuna intenzione di lasciarla andare. E sul suo futuro sembra essere cambiato tutto a distanza di qualche mese: era un nome in uscita, ora è imprescindibile. Spiega infatti Calciomercato.com: “L’Inter non ha dubbi: Skriniar resterà in nerazzurro (almeno) fino al termine della stagione.

Non è una questione di offerte più o meno giuste (in estate la cifra fissata per lasciarlo partire era di almeno 50-60 milioni). Conte ha bisogno di lui, lo ha rilanciato anche nella difesa a 3 e lo ritiene un elemento importante della squadra. E’ difficile dare l’etichette di incedibile a qualcuno, soprattutto in questo periodo storico, con il coronavirus ad attaccare le casse dei club, ma la sensazione è che l’Inter a gennaio non cambierà in nessun caso idea. Riscoperto il ‘vero’ Skriniar, ora vuole goderselo”.