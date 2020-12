In Uk – Skriniar, il Tottenham sferra un nuovo assalto a gennaio: “L’Inter pronta a cedere se…”

Dopo il tentativo durante l’ultima sessione di mercato, il Tottenham potrebbe farsi di nuovo sotto per Milan Skriniar a gennaio. José Mourinho, tecnico degli Spurs, cerca un centrale difensivo di grande affidabilità e avrebbe individuato nel nerazzurro il rinforzo giusto. Skriniar, qualche mese fa, aveva dato l’ok al trasferimento a Londra, ma poi il Tottenham non aveva trovato un accordo con l’Inter per il cartellino del difensore.

Così un nuovo tentativo potrà essere fatto nella prossima sessione di mercato. Il Daily Express riporta le parole dell’esperto di mercato Fabrizio Romano sulla questione Skriniar: “La situazione non è cambiata. L’Inter ha bisogno di soldi. Se domattina il Tottenham arrivasse con 50 milioni di euro, l’Inter lo venderebbe. Il trasferimento di Skriniar è nelle mani del Tottenham”.