E' l'ex Inter Sergio Conceicao uno dei nomi forti per la panchina del Milan di queste ultime ore. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui i rossoneri avrebbero intrapreso dei contatti con l'attuale allenatore del Porto, in odore di addio ai Dragoes dopo l'elezione a presidente del club di André Villas-Boas, vista la vicinanza tra lo stesso Conceicao e l'ex numero uno Pinto da Costa.

"Conceicao era stato uno dei promotori per l'elezione di Pinto da Costa come presidente del Porto, alla fine vinte da Villas Boas. La sua situazione, dunque, è abbastanza problematica nonostante abbia da poco rinnovato fino al 2028. Nel suo contratto, inoltre, c’è una clausola che gli permetterebbe di liberarsi se non ci dovessero essere i presupposti per continuare col Porto (...). Infine non ci sono stati contatti nemmeno con De Zerbi e Conte".