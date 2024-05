Inter, i sei anni di Lautaro: così è diventato il più forte in Italia nel ruolo

Quell'estate del 2018 se la ricordano in molti. L'Inter di Luciano Spalletti, nel tentativo di alzare ulteriormente l'asticella, accolse a Milano un giovane di belle speranze. Lautaro Martinez, argentino come il capitano Icardi, fu accolto con grande curiosità e proprio sotto l'ala del suo connazionale avrebbe dovuto coltivare le sue ambizioni. Le cose non sono andate proprio così, ma il percorso di crescita del Toro è stato inesorabile e direttamente proporzionale alla crescita della squadra.

Lo sottolinea anche il focus proposto oggi dalla Gazzetta dello Sport. Si legge infatti: "Sei anni più tardi quell'attaccante non solo è il più forte in tutta in Italia nel suo ruolo, ma ha appena vinto uno scudetto da capitano proprio con la squadra che aveva puntato su di lui per rialzarsi. Con i colori nerazzurri è maturato, è cresciuto e si è trasformato gradualmente in un campione. Allo stesso tempo la squadra - come il club - ha completato lo stesso processo, di pari passo, con la medesima voglia di continuare su questa strada. È una salita, ma porta in alto. E a guardarsi indietro nel momento della grande gioia, dagli occhi del Toro è sgorgata qualche lacrima di commozione".