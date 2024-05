Le ultime novità da Sky Sport in merito alla partita di domani sera tra Sassuolo e Inter: qualche rotazione per Inzaghi

Arrivano novità sulla formazione dell'Inter che domani scenderà in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nonostante Sommer abbia recuperato dalla febbre che lo ha colpito in settimana dovrebbe lasciar spazio ad Audero tra i pali.

La difesa, invece, è confermata con Pavard e Bastoni braccetti e con De Vrij centrale al posto dell'infortunato Acerbi. A destra dovrebbe giocare Dumfries, a sinistra Carlos Augusto con Dimarco in panchina mentre il tridente in mezzo vedrà l'ex Frattesi e Mkhitaryan mezzali con Asllani al posto di Calhanoglu in cabina di regia.