Sky – Milinkovic-Savic, solo sondaggi da Inter e Juve. Lotito chiarissimo

Non solo i nerazzurri, anche i bianconeri hanno sondato il terreno per il centrocampista della Lazio che vale 40 mln

In casa Juventus si lavora sul centrocampo, in particolare si aspetta una risposta da Rabiot sull'eventuale rinnovo. Se non dovesse rinnovare - spiega a Skysport Di Marzio - si andrebbe su altri profili.