Barella-Frattesi, l’Inter proverà ad affiancarli: ecco cos’ha in mente Inzaghi

Il club nerazzurro è in pole per il centrocampista del Sassuolo: ecco come possono giocare insieme lui e Barella

Gianni Pampinella Redattore

L'Inter è in pole per assicurarsi Davide Frattesi. Il club nerazzurro ha messo la freccia ed è a un passo dall'assicurarsi il giocatore del Sassuolo. Se l'Inter dovesse chiudere l'operazione, Simone Inzaghi si ritroverebbe in rosa un giocatore con qualità simili a quelle di Nicolò Barella. La domanda è, come farli convivere? "L’Inter di Inzaghi ha dato il suo meglio con il “doppio play” come faceva l’Italia più bella. Con l’eventuale coesistenza di Barella e Frattesi, e il probabile addio di Brozo, lo scenario probabile sarebbe quello con Calhanoglu in mezzo e Mkhitaryan necessariamente primo a subentrare, perché l’armeno farebbe fatica riciclarsi nella posizione di play puro", sottolinea la Gazzetta dello Sport.