Milinkovic-Savic, Lotito chiede sempre 40 mln. “Juve in pole. L’Inter…”

Domani può essere una giornata chiave nel futuro di Sergej Milinkovic-Savic perché è previsto un contatto diretto tra Lotito e la Juventus per parlare proprio del centrocampista serbo. "Milinkovic spera che Lazio e Juve trovino un accordo per evitare di vivere un’estate in bilico. Vorrebbe iniziare da subito la sua nuova avventura calcistica, se non accadrà si metterà a disposizione di Sarri a meno che non si arrivi a decisioni clamorose", spiega il CorSport.

La Juventus pensa ad un'offerta da 25 mln di euro con due contropartite ma Lotito, che spera sempre nel rinnovo, chiede sempre 40 mln di euro, anche se nessun club si è avvicinato a questa cifra. "La Juve resta la pista principale per evitare un addio tempestoso. L’Inter, potendo e volendo, non offrirebbe più di 25 milioni per il Sergente, il Napoli non è uscito allo scoperto. Restano le opzioni arabe (fino a ieri non contemplate) e forse quelle inglesi. L’Arsenal si era fatto avanti l’estate scorsa insieme al Newcastle. I Gunners hanno preso Rice per circa 120 milioni, hanno investito sul regista. I Magpies hanno preso Tonali per 80 milioni, ma hanno risorse infinite", sottolinea il Corriere dello Sport.