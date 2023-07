Sky – Milinkovic-Savic, Inter e Juve hanno tentato. Valutazione ritenuta alta

Lotito chiede comunque 40 mln per il giocatore che ha un solo anno di contratto. Per riprovarci devono esserci cessioni a centrocampo

La Juventus, anche prima del rinnovo di Rabiot, aveva contattato la Lazio per Milinkovic-Savic. Per riprovarci la Juve dovrà cedere uomini a centrocampo. Del giocatore biancoceleste ha parlato a Skysport Gianluca Di Marzio. E il giornalista ha riferito anche che "L'Interaveva fatto un tentativo per prenderlo, prima di Frattesi, ma Lotito chiede - per un giocatore che ha un solo anno di contratto - comunque 40 mln".