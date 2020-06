Conte vuole un’Inter cannibale, il nome fatto a Marotta lo conferma. Missione non impossibile

La prima stagione all’Inter di Antonio Conte si deve ancora concludere, ma l’allenatore nerazzurro ha avuto modo di studiare la rosa a sua disposizione e individuare le lacune di una squadra che dovrà necessariamente essere migliorata. Anche perché lo stesso Conte vuole un gruppo che possa lottare su tutti i fronti. Un’Inter dalla mentalità cannibale, dunque. Quella che certamente ha Arturo Vidal, il nome che ormai da tempo Antonio Conte ha fatto ai dirigenti nerazzurri.

Qualora Radja Nainggolan non dovesse rimanere a Milano, il profilo di Vidal sarebbe certamente al primo posto della lista dell’allenatore. Una missione, quella di portare il cileno all’Inter, non impossibile, anche in virtù di un contratto in scadenza con il Barcellona nel 2021:

“…A questo bisogna aggiungere il fattore economico: il Guerriero guadagna 8 milioni di euro, il suo arrivo deve essere necessariamente legato alla cessione a titolo definitivo di Nainggolan, di rientro dal Cagliari, che ha un ingaggio di poco inferiore ai 5 milioni di euro netti all’anno. L’Inter studia la situazione, senza fretta. Il tempo non manca. Vidal piace molto, il suo contratto in scadenza tra un anno può essere un prezioso alleato“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)