Mundo Deportivo: “Inter, Vidal resta obiettivo: ma non per Lautaro. E lui direbbe sì a…”

“Spero francamente che resti al Barcellona per il resto della sua carriera, lo considero l’anima della squadra”. Così l’ex Inter e Barça Samuel Eto’o su Arturo Vidal, il cui futuro, ad oggi, appare ancora incerto. Il cileno, infatti, andrà in scadenza col club blaugrana a giugno 2021: questa sarebbe dunque l’ultima occasione per i catalani per monetizzare con una sua cessione. Secondo il Mundo Deportivo, però, Vidal ha la possibilità di continuare a giocare al Camp Nou, ma è pronto ad ascoltare le proposte che il suo agente Fernando Felichevich gli metterà sul tavolo. Il centrocampista resta tra gli obiettivi dell’Inter, che non vuole però includerlo nell’operazione Lautaro: il giocatore accoglierebbe con piacere l’opzione di essere allenato ancora da Antonio Conte. Da non ignorare però la pista Newcastle, che l’ha messo nel mirino, forte dell’imminente cambio di proprietà.