Al canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato anche del futuro di Antonio Conte. “A me non risulta il nome di Conte così in alto per il Milan. Finché non avrò uno o due nomi giusti su cui punteranno i rossoneri, non scriverò nulla. A maggior ragione sul futuro di Conte”, le dichiarazioni di Moretto.