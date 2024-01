Condò: “Conte ombra scura per Pioli e Mazzarri. Mourinho-Roma? Si separano”

Paolo Condò a Skysport ha parlato del futuro di Antonio Conte e delle possibili opzioni che si prospettano davanti a lui per il quale si parla di un ritorno in Serie A dopo l'esperienza all'Inter e la parentesi al Tottenham. «Conte ombra scura per chi? Per Pioli e per Mazzarri è un'ombra», ha detto il giornalista.