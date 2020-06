Inter-Moses, un fattore sarà decisivo. Marotta pronto a trattare con il Chelsea, ma…

Fin qui, sette presenze in tutte le competizioni. Al momento troppo poco per guadagnarsi un riscatto a cifre comunque importanti, intorno ai 12 milioni di euro. Il futuro di Victor Moses all’Inter è ancora tutto da scrivere. Anche a causa della pandemia da covid_19, il laterale nigeriano di proprietà del Chelsea non è riuscito a imporsi al meglio nella squadra di Antonio Conte. Il suo addio, però, non è scontato. Anche perché c’è ancora tutta una seconda parte di stagione da giocare, e nulla è ancora deciso. Tutto dipenderà dalle risposte che il giocatore darà in campo. Marotta è pronto a trattare con i Blues, ma solo a certe condizioni. Scrive calciomercato.com:

“Per la permanenza, infatti, serve una modifica delle condizioni d’acquisto: Marotta parlerà con il Chelsea solo a fine stagione e spera in uno sconto o in un prolungamento del prestito. Tutto dipende, in primo luogo, da Moses: il calcio estivo per lanciare un segnale all’Inter“.

(Fonte: calciomercato.com)