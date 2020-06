Moses, opzione scaduta ma non è finita con l’Inter. Per Sensi e Biraghi mese decisivo: gli scenari

L’Inter è al lavoro per la prossima stagione. Oltre alle trattative per rinforzare la rosa di Conte, il club nerazzurro ragiona su quelli che saranno i giocatori da confermare. Tra questi anche i riscatti di alcuni giocatori in prestito all’Inter: Sensi, Biraghi e Moses. L’opzione per il riscatto del nigeriano ex Chelsea scadeva ieri, ma complice la pandemia tutti i discorsi sono stati rinviati. Per i due italiano l’Inter ha tempo fino a fine mese.

MOSES – “Non è escluso che Inter e Chelsea possano trovare una nuova intesa per prolungare il prestito di un’altra stagione. Certo è che Moses deve dare segnale incoraggianti, mettere l’Inter nelle condizioni di volerlo trattenere. A Milano lo ha voluto fortemente Conte, l’uomo che lo ha trasformato al Chelsea da attaccante di movimento a esterno tutto fascia: lì l’esperimento aveva avuto effetti devastanti (per gli avversari) e vincenti (per il club), con Moses tra i protagonisti del trionfo in Premier. Con l’Inter fin qui 7 presenze totali tra campionati (3), Coppa Italia (2) ed Europa League (2), con appena 359 minuti giocati e un assist nel derby”, spiega Gazzetta.it.

SENSI – “Resterà in nerazzurro ma col Sassuolo si cercherà un’intesa diversa – sempre causa crisi – magari spalmando i 20 milioni previsti per l’acquisto definitivo. Intanto Stefano è pronto a riprendersi in mano l’Inter dopo i mesi di infortunio, tornando ad essere il faro offensivo che aveva illuminato i primi mesi dell’era Conte: 12 gare, tre gol e quattro assist in A, notte magica in Champions a Barcellona, dove ha incantato il Camp Nou”.