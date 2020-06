Inter, la vera priorità assoluta di Conte ha un nome. Marotta sa tutto: “Proverà a prenderlo”

Dopo la cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo al Paris Saint-Germain, l’Inter si prepara a investire somme ingenti sul mercato. Vi abbiamo più volte riportato l’interesse nerazzurro nei confronti di Sandro Tonali, considerato una vera priorità da Marotta e Ausilio. Per Antonio Conte, però, sotto quella voce rientra senza alcun dubbio anche Federico Chiesa della Fiorentina, un altro gioiello azzurro accostato più volte all’Inter.

Come riportato da calciomercato.com, i dirigenti nerazzurri sull’argomento prendono tempo. Non perché non stimino calcisticamente il talento di Chiesa, anzi. Ma, al momento, sono considerati troppi i 60-70 milioni di euro che chiede Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Una cifra che non convince, almeno per ora, i vertici di Viale della Liberazione:

“Priorità per Conte, non per Marotta che su Chiesa ha le idee chiare: affare da portare a termine sì, ma alle giuste condizioni. Non convincono infatti i 60-70 milioni di euro che chiedono Commisso e Barone: troppi secondo l’Inter per un giocatore che al momento è una scommessa e non uno specialista nel proprio ruolo. Nessuna intenzione di accelerare dunque da parte dei nerazzurri, che confidano di riprendere in mano il dossier Chiesa solo più avanti, con una Fiorentina più morbida sulle proprie pretese economiche“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)