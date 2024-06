Nella giornata di oggi, Josè Mourinho si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Fenerbahce

Nella giornata di oggi, Josè Mourinho si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Fenerbahce. Nel corso della presentazione, l'ex allenatore di Inter e Roma ha risposto anche alle domande su un presunto interesse nei confronti di due ex giocatori in giallorosso, Paulo Dybala e Romelu Lukaku.