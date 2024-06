Resta aperta la caccia a un portiere in casa Inter. Sommer ha ancora un anno di contratto, ma è inevitabile pensare anche al futuro. Le voci su Bento continuano a susseguirsi, resta da capire ancora la fattibilità dell'operazione, considerando il gioco al rialzo dell'Athletico Paranaense. I brasiliani sembrano intenzionati ad alzare l'asticella a 25 milioni di euro e tale cifra potrebbe essere irraggiungibile per i nerazzurri.

Lo conferma anche Sport Mediaset, nel corso del TG odierno. "Su Bento non è mai partita una vera e propria trattativa. Dal Brasile chiedono 25 milioni, per cui in casa nerazzurra si guarda anche a Martinez del Genoa e non è esclusa la possibilità di permanenza per Audero". Tutto ancora aperto, quindi. Dopo il vertice di mercato con Inzaghi la questione sarà più chiara.