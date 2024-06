Domani sarà una giornata importante in casa Inter. Infatti ci sarà l’assemblea dei soci con elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo presidente che dovrebbe essere italiano secondo quanto riporta Sky Sport. Il cda secondo indiscrezioni sarà composto da 10 membri. I due che già erano presenti come indipendenti ma in orbita Oaktree Carassai e Marchetti, più i due ceo Marotta e Antonello, più i 4 manager di Oaktree che lavorano sull’Inter.